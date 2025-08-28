Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer

Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer vendredi 22 mai 2026.

Week end d’écriture sur la Côte de Nacre

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer Calvados

Début : 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Dans le cadre agréable et paisible, et pas loin de la mer, des Briques à Lion sur mer 4 ateliers, 1 autrice invitée, Marceline Putnai, 2 séances de Qi Gong. Et en bonus le samedi soir, une lecture musicale par « Les Zélé(e)s du Vocal ».

Les Briques 8 rue Morel de Than Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 46 48 49 05 t.dodard@yahoo.fr

English : Week end d’écriture sur la Côte de Nacre

In the pleasant, peaceful setting, not far from the sea, of Les Briques in Lion sur mer: 4 workshops, 1 guest author, Marceline Putnai, 2 Qi Gong sessions. And as a bonus on Saturday evening, a musical reading by « Les Zélé(e)s du Vocal ».

German : Week end d’écriture sur la Côte de Nacre

In der angenehmen und friedlichen Umgebung und nicht weit vom Meer entfernt, in Les Briques in Lion sur mer: 4 Workshops, 1 Gastautorin, Marceline Putnai, 2 Qi Gong-Sitzungen. Und als Bonus am Samstagabend eine musikalische Lesung von « Les Zélé(e)s du Vocal ».

Italiano :

Nella piacevole e tranquilla cornice, non lontana dal mare, di Les Briques a Lion sur mer: 4 workshop, 1 autrice ospite, Marceline Putnai, 2 sessioni di Qi Gong. E come bonus, sabato sera, una lettura musicale di « Les Zélé(e)s du Vocal ».

Espanol :

En el marco agradable y tranquilo, no lejos del mar, de Les Briques en Lion sur mer: 4 talleres, 1 autora invitada, Marceline Putnai, 2 sesiones de Qi Gong. Y como colofón, el sábado por la noche, una lectura musical a cargo de « Les Zélé(e)s du Vocal ».

