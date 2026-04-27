Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

Exposition d’aquarelles Eloa

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles.

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles. .

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : Exposition d’aquarelles Eloa

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais presents Eloa, an exhibition of watercolours.

L’événement Exposition d’aquarelles Eloa Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer