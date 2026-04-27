Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer
Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.
Lion-sur-Mer
Exposition d’aquarelles Eloa
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-21 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles.
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles. .
Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’aquarelles Eloa
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais presents Eloa, an exhibition of watercolours.
L’événement Exposition d’aquarelles Eloa Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)
- Les villas balnéaires Lion-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Exposition Résonances Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer 1 mai 2026
- Le patrimoine de Lion-sur-Mer | RDV Découverte Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer 5 mai 2026
- Week end d’écriture sur la Côte de Nacre Les Briques Lion-sur-Mer 22 mai 2026
- Fossiles, coquillages et l’évolution des espèces Extrémité Ouest de la digue Lion-sur-Mer 27 mai 2026