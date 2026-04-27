Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Exposition d’aquarelles Eloa Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Place du 18 juin 1940

Adresse : Galerie Trianon

Ville : 14780 Lion-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lion-sur-Mer

Exposition d’aquarelles Eloa

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles.
AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais Présente Eloa, une exposition d’aquarelles.   .

Place du 18 juin 1940 Galerie Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42  aglaelion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’aquarelles Eloa

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais presents Eloa, an exhibition of watercolours.

L’événement Exposition d’aquarelles Eloa Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)