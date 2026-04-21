Exposition Résonances Place du 18 juin 1940 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer

Exposition Résonances

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-07 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente une exposition de photo, peinture, sculpture d’Aude Asselin, Blandine janvier et Sandra Chaudet Bohez.

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais présente une exposition de photo, peinture, sculpture d’Aude Asselin, Blandine janvier et Sandra Chaudet Bohez. .

Place du 18 juin 1940 Galerie Le Trianon Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 08 04 84 42 aglaelion@gmail.com

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English : Exposition Résonances

AGLAE les Amis de la Galerie de Lion Arts et Essais presents an exhibition of photography, painting and sculpture by Aude Asselin, Blandine Janvier and Sandra Chaudet Bohez.

L’événement Exposition Résonances Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Caen la Mer