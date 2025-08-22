L’incroyable secret de la dune La carrière Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire

L’incroyable secret de la dune La carrière A pieds

L’incroyable secret de la dune La carrière D66 37330 Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 500.0

Dans la pierre repose mon secret. Parti sans faire de bruit, je laisse aujourd’hui des trésors engloutis. Fouille, explore et déjoue tous mes pièges et je te livrerai mon incroyable histoire….

1 indice se trouve au cœur de la carrière de Channay-sur-lathan !

+33 2 47 96 58 22

English : The incredible secret of the dune The quarry

In the stone lies my secret. Gone without making a sound, I leave today sunken treasures. Search, explore and foil all my traps and I’ll give you my incredible story…

1 clue is in the heart of the quarry of Channay-sur-lathan !

Deutsch : Das unglaubliche Geheimnis der Düne Der Steinbruch

Im Stein ruht mein Geheimnis. Still und leise bin ich gegangen und hinterlasse heute versunkene Schätze. Durchsuche, erforsche und überliste alle meine Fallen und ich werde dir meine unglaubliche Geschichte verraten….

1 Hinweis befindet sich im Herzen des Steinbruchs von Channay-sur-lathan!

Nella pietra c’è il mio segreto. Me ne sono andato senza fare rumore, ma oggi lascio dietro di me tesori sommersi. Cercate, esplorate e sventate tutte le mie trappole e vi svelerò la mia incredibile storia

1 indizio si trova nel cuore della cava di Channay-sur-lathan!

Español : El increíble secreto de la duna La cantera

En la piedra está mi secreto. Me fui sin hacer ruido, pero hoy dejo atrás tesoros hundidos. Busca, explora y desbarata todas mis trampas y te contaré mi increíble historia

¡1 pista se encuentra en el corazón de la cantera de Channay-sur-lathan!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-11 par SIT Centre-Val de Loire