Location et randonnées en canoë kayak Mansle-les-Fontaines Charente

Location et randonnées en canoë kayak Mansle-les-Fontaines Charente vendredi 1 août 2025.

Location et randonnées en canoë kayak

Location et randonnées en canoë kayak Base Nautique 16230 Mansle-les-Fontaines Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Le club de Canoë Kayak de Mansle, situé sur une base labellisée « Station Sports Nature », vous propose la location de canoës, kayaks ou paddles afin de découvrir la Charente.

http://canoemansle.fr/ +33 6 32 85 87 29

English :

The canooing and kayaking club of Mansle, located at the « station sports Nature », offers a rental service so you can discover the Charente.

Deutsch :

Der Kanu- und Kajakclub von Mansle befindet sich auf einer Basis mit dem Gütesiegel « Station Sports Nature » und bietet Ihnen die Möglichkeit, Kanus, Kajaks oder Paddles zu mieten, um die Charente zu erkunden.

Italiano :

Il Club di canoa e kayak di Mansle, situato in una base denominata « Stazione Sport Natura », vi offre la possibilità di noleggiare canoe, kayak o pagaie per scoprire la Charente.

Español :

El Club de Canoa y Kayak de Mansle, situado en una base etiquetada como « Estación Deportiva Naturaleza », le ofrece la posibilidad de alquilar canoas, kayaks o remos para descubrir la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-01 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme