Longueville-sur-Scie à pied Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Longueville-sur-Scie à pied Longueville-sur-Scie Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Longueville-sur-Scie à pied

Longueville-sur-Scie à pied 76590 Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 2500.0 Tarif :

Longueville-sur-Scie a changé de nombreuses fois de nom au cours de son histoire. Autrefois appelée Longam Villam puis Longueville La Giffarde du nom du seigneur des lieux, elle finit par devenir Longueville-sur-Scie en raison de sa localisation resserrée au creux d’une vallée. Le temps de cette balade à pied d’une heure, découvrez le patrimoine de la commune son château, les vestiges de son prieuré et ses commerces.

English : Longueville-sur-Scie à pied

Longueville-sur-Scie has changed its name many times throughout its history. Once called Longam Villam, then Longueville La Giffarde after the lord of the place, it eventually became Longueville-sur-Scie because of its location in the hollow of a valley. During this one-hour walk, discover the heritage of the town: its castle, the remains of its priory and its shops.

Deutsch :

Longueville-sur-Scie hat im Laufe seiner Geschichte mehrmals seinen Namen geändert. Früher hieß es Longam Villam, dann Longueville La Giffarde nach dem Ortsherrn und schließlich Longueville-sur-Scie, weil es so eng in einem Tal liegt. Entdecken Sie auf diesem einstündigen Spaziergang das Kulturerbe der Gemeinde: ihr Schloss, die Überreste ihres Priorats und ihre Geschäfte.

Italiano :

Longueville-sur-Scie ha cambiato nome molte volte nel corso della sua storia. Anticamente chiamata Longam Villam, poi Longueville La Giffarde dal nome del signore del maniero, divenne Longueville-sur-Scie per la sua posizione nella conca di una valle. Durante questa passeggiata di un’ora, scoprite il patrimonio del villaggio: il suo castello, i resti del suo priorato e i suoi negozi.

Español :

Longueville-sur-Scie ha cambiado de nombre muchas veces a lo largo de su historia. Antiguamente se llamaba Longam Villam, luego Longueville La Giffarde, en honor al señor de la casa, y finalmente se convirtió en Longueville-sur-Scie por su ubicación en la hondonada de un valle. Durante este paseo de una hora, descubra el patrimonio del pueblo: su castillo, los restos de su priorato y sus tiendas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme