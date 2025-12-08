Loue Loue Land Besançon Doubs

Loue Loue Land Gravel bike Très difficile

Loue Loue Land Pont Battant à Besançon 25000 Besançon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 119150.0 Tarif :

Bienvenue dans le monde fabuleux de Loue Loue Land, le best of gravel au départ de Besançon. Il vous emmènera sur les premiers plateaux, en jouant avec les rives sauvages de la Loue.

https://explore.doubs.fr/trek/257

English :

Welcome to the fabulous world of Loue Loue Land, the best of gravel from Besançon. It will take you to the first plateaus, playing with the wild banks of the Loue.

Deutsch :

Willkommen in der fabelhaften Welt von Loue Loue Land, dem Best of Gravel von Besançon aus. Er führt Sie über die ersten Hochebenen und spielt mit den wilden Ufern der Loue.

Italiano :

Benvenuti nel favoloso mondo di Loue Loue Land, il meglio della ghiaia di Besançon. Vi porterà sui primi altipiani, giocando con le rive selvagge della Loue.

Español :

Bienvenido al fabuloso mundo de Loue Loue Land, la mejor grava de Besançon. Le llevará a las primeras mesetas, jugando con las orillas salvajes del Loue.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data