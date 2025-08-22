Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte A pieds Très facile

Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte 47180 Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Qui voit Meilhan, n’y est pas dedans… Venez contredire cet adage des mariniers et profitez de cette balade

ponctuée de 11 panneaux thématiques pour vous familiariser avec l’histoire et les richesses du village.

English : Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte

Who sees Meilhan, is not in it… Come and contradict this adage of the bargemen and enjoy this walk

and take advantage of this walk, punctuated by 11 thematic panels to familiarize yourself with the history and the riches of the village.

Deutsch : Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte

Wer Meilhan sieht, ist nicht drin … Widersprechen Sie diesem Sprichwort der Schiffer und genießen Sie diesen Spaziergang

der von 11 thematischen Tafeln unterbrochen wird, um Sie mit der Geschichte und den Reichtümern des Dorfes vertraut zu machen.

Italiano :

Chiunque veda Meilhan, non è in esso.. Venite a contraddire l’adagio dei barcaroli e godetevi questa passeggiata

e godetevi questa passeggiata, scandita da 11 pannelli tematici per farvi conoscere la storia e le ricchezze del villaggio.

Español : Meilhan-sur-Garonne, une ancienne place forte

Quien ve a Meilhan, no está en él.. Ven a contradecir este adagio de los barqueros y disfruta de este paseo

y disfrute de este paseo, salpicado de 11 paneles temáticos para familiarizarse con la historia y las riquezas del pueblo.

