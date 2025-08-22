Mémoire et Land’art en Vélo Electrique Simorre Gers

Mémoire et Land’art en Vélo Electrique

Mémoire et Land’art en Vélo Electrique Place de l’église 32420 Simorre Gers Occitanie

Profitez d’une balade en vélo électrique pour découvrir le mémorial du Maquis de Meilhan et l’œuvre Yané à Villefranche d’Astarac.

http://www.tourisme-3cag-gers.com/ +33 5 62 67 77 87

English : Memory and Land’art on an Electric Bike

Enjoy an electric bike ride to discover the Maquis de Meilhan memorial and the work Yané in Villefranche d’Astarac.

Deutsch :

Genießen Sie eine Fahrt mit dem Elektrofahrrad, um die Gedenkstätte des Maquis von Meilhan und das Kunstwerk Yané in Villefranche d’Astarac zu entdecken.

Italiano :

Godetevi un giro in bicicletta elettrica per scoprire il memoriale dei Maquis de Meilhan e l’opera d’arte Yané a Villefranche d’Astarac.

Español :

Disfrute de un paseo en bicicleta eléctrica para descubrir el monumento conmemorativo Maquis de Meilhan y la obra de arte Yané en Villefranche d’Astarac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme