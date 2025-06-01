Mène ton enquête Grenoble Isère

Munis toi de ton livre de jeux et pars à la découverte de l’histoire de Grenoble. Tu découvriras les plus beaux lieux en suivant le parcours indiqué sur la carte. Amuse-toi à résoudre les énigmes à l’intérieur de ton ton livre de jeux.

English :

Arm yourself with your game book and set off to discover the history of Grenoble. You’ll discover the most beautiful places by following the route indicated on the map. Have fun solving the riddles in your game book.

Deutsch :

Nimm dein Spielbuch und mach dich auf den Weg, um die Geschichte Grenobles zu entdecken. Du wirst die schönsten Orte entdecken, indem du dem auf der Karte angegebenen Weg folgst. Löse die Rätsel in deinem Spielbuch.

Italiano :

Armatevi del vostro libro di giochi e partite alla scoperta della storia di Grenoble. Seguite il percorso indicato sulla mappa per scoprire i luoghi più belli. Divertitevi a risolvere gli enigmi del vostro libro-gioco.

Español :

Ármese con su libro de juegos y láncese a descubrir la historia de Grenoble. Sigue la ruta indicada en el mapa para descubrir los lugares más bellos. Diviértete resolviendo los enigmas de tu libro de juegos.

