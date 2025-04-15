Monteton, le point de vue des 13 clochers Monteton Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 6200.0 Tarif :

Monteton, site classé, offre un panorama circulaire borné de 13 clochers, où le paysage révèle les productions agricoles traditionnelles, vergers de pruniers d’Ente, pommiers, vignobles, tabacs…

+33 5 53 66 14 14

English : Monteton, le point de vue des 13 clochers

Monteton, a listed site, offers a circular panorama bordered by 13 bell towers, where the landscape reveals the traditional agricultural productions, orchards of plum trees, apple trees, vineyards, tobacco…

Deutsch : Monteton, le point de vue des 13 clochers

Monteton, das unter Denkmalschutz steht, bietet ein kreisrundes Panorama, das von 13 Glockentürmen gesäumt wird. Die Landschaft enthüllt die traditionelle landwirtschaftliche Produktion, Obstgärten mit Pflaumenbäumen aus Ente, Apfelbäumen, Weinbergen, Tabak…

Italiano :

Monteton, sito classificato, offre un panorama circolare delimitato da 13 campanili, dove il paesaggio rivela una produzione agricola tradizionale, frutteti di susini, meli, vigneti, tabacco…

Español : Monteton, le point de vue des 13 clochers

Monteton, sitio protegido, ofrece un panorama circular bordeado por 13 campanarios, donde el paisaje revela la producción agrícola tradicional, huertos de ciruelos, manzanos, viñedos, tabaco…

