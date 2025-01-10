Monteton, randonnée vers les bois de Chavaneau Monteton Lot-et-Garonne

47120 Monteton Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 19700.0

Cette longue randonnée traverse successivement des vergers de pommiers, de vastes étendues céréalières, des bois où se nichent quelques palombières et des vergers de pruniers d’Ente.

+33 5 53 66 14 14

English : Monteton, randonnée vers les bois de Chavaneau

This long hike passes through apple orchards, vast expanses of cereal fields, woods with a few pigeon holes and plum orchards.

Deutsch : Monteton, randonnée vers les bois de Chavaneau

Diese lange Wanderung führt nacheinander durch Apfelplantagen, weite Getreidefelder, Wälder, in denen einige Taubenschläge nisten, und Obstgärten mit Ente-Pflaumen.

Italiano :

Questa lunga escursione attraversa meleti, vaste distese di campi di cereali, boschi con alcune tane di piccioni e frutteti di prugne.

Español : Monteton, randonnée vers les bois de Chavaneau

Esta larga caminata pasa por huertos de manzanas, grandes extensiones de campos de cereales, bosques con algunos palomares y huertos de ciruelas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine