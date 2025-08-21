Monteton, sur les berges du Dropt Monteton Lot-et-Garonne

Monteton, sur les berges du Dropt A pieds Facile

Monteton, sur les berges du Dropt 47120 Monteton Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Depuis ce village promontoire sur la vallée et les collines du Pays de Duras, vous découvrirez l’histoire de ce territoire, à travers un paysage qui révèle les productions agricoles traditionnelles, vergers de pruniers d’Ente, vignobles, tabac et cultures irriguées.

+33 5 53 66 14 14

English : Monteton, sur les berges du Dropt

From this promontory village on the valley and hills of the Duras region, you will discover the history of this territory, through a landscape that reveals the traditional agricultural productions, orchards of plum trees, vineyards, tobacco and irrigated crops.

Deutsch : Monteton, sur les berges du Dropt

Von diesem Vorgebirgsdorf über dem Tal und den Hügeln des Pays de Duras aus entdecken Sie die Geschichte dieser Gegend anhand einer Landschaft, die die traditionelle landwirtschaftliche Produktion offenbart: Obstgärten mit Pflaumenbäumen aus Ente, Weinberge, Tabak und bewässerte Anbauflächen.

Italiano :

Da questo villaggio promontorio che domina la valle e le colline del Pays de Duras, scoprirete la storia di questo territorio, attraverso un paesaggio che rivela le produzioni agricole tradizionali, i frutteti, i vigneti, il tabacco e le colture irrigue.

Español : Monteton, sur les berges du Dropt

Desde este pueblo situado en un promontorio que domina el valle y las colinas del Pays de Duras, descubrirá la historia de este territorio, a través de un paisaje que revela las producciones agrícolas tradicionales, los huertos de ciruelas, los viñedos, el tabaco y los cultivos de regadío.

