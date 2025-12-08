Moutat Mouthe Doubs

Moutat A pieds Facile

Moutat Mairie, Mouthe 25240 Mouthe Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4190.0 Tarif :

Sentier pédagogique facile autour du village de Mouthe, la Source du Doubs et ses tourbières, avec un point de restauration au Chalet de la Source du Doubs à mi-parcours.

Facile

https://explore.doubs.fr/trek/229

English :

Easy educational trail around the village of Mouthe, the Source du Doubs and its peat bogs, with a refreshment point at the Chalet de la Source du Doubs halfway along the route.

Deutsch :

Leichter Lehrpfad rund um das Dorf Mouthe, die Quelle des Doubs und seine Torfmoore. Auf halber Strecke gibt es einen Verpflegungspunkt im Chalet de la Source du Doubs.

Italiano :

Un facile percorso didattico intorno al villaggio di Mouthe, alla Source du Doubs e alle sue torbiere, con un punto di ristoro presso lo Chalet de la Source du Doubs a metà percorso.

Español :

Recorrido pedagógico fácil por el pueblo de Mouthe, la Source du Doubs y sus turberas, con un punto de avituallamiento en el Chalet de la Source du Doubs a mitad de camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data