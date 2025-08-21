Mystères et cheminées de Bresse Saint-Étienne-du-Bois Ain

Mystères et cheminées de Bresse

Mystères et cheminées de Bresse 01370 Saint-Étienne-du-Bois Ain Auvergne-Rhône-Alpes

En Bresse, on appelle cheminée sarrasine un ensemble composé d’un foyer chauffant au large , d’une hotte et d’une mitre.

English : Mystères et cheminées de Bresse

In Bresse, the saracen fireplace is called a saracen fireplace and is composed of a fireplace heating at sea , a hood and a bolster.

Deutsch : Mystères et cheminées de Bresse

In der Bresse bezeichnet man als sarazenischen Kamin eine Einheit, die aus einem Feuerraum, der in die Breite heizt , einer Haube und einem Mitra besteht.

Italiano :

In Bresse, il termine camino saraceno è usato per descrivere un insieme composto da un focolare a riscaldamento largo , una cappa e un bolster.

Español : Mystères et cheminées de Bresse

En Bresse, el término chimenea sarracena se utiliza para designar un conjunto compuesto por un hogar de amplio calentamiento , una campana y un cabezal.

