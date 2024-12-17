N°12 Barétous Pic Soulaing Arette Pyrénées-Atlantiques

N°12 Barétous Pic Soulaing A pieds Difficulté moyenne

N°12 Barétous Pic Soulaing Aire de stationnement de Métouré (bord RD 132) 64570 Arette Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6930.0

Mais pourquoi monter au Pic de Soulaing ? Facile d’accès, ce modeste sommet est en réalité un magnifique belvédère sur le massif de l’Anie. L’œil est malgré tout attiré par une silhouette bien singulière le Pic du Midi d’Ossau.

English : N°12 Barétous Pic Soulaing

But why climb the Pic de Soulaing? Easily accessible, this modest summit is in fact a magnificent lookout point over the Anie massif. The eye is nevertheless drawn to a very distinctive silhouette: the Pic du Midi d?Ossau.

Deutsch : N°12 Barétous Pic Soulaing

Aber warum sollte man auf den Pic de Soulaing steigen? Dieser leicht zugängliche, bescheidene Gipfel ist in Wirklichkeit ein herrlicher Aussichtspunkt auf das Anie-Massiv. Trotzdem wird das Auge von einer sehr einzigartigen Silhouette angezogen: dem Pic du Midi d’Ossau.

Italiano :

Ma perché scalare il Pic de Soulaing? Facilmente accessibile, questa modesta cima è in realtà un magnifico punto di osservazione sul massiccio delle Anie. L’occhio è tuttavia attratto da una sagoma molto singolare: il Pic du Midi d’Ossau.

Español : N°12 Barétous Pic Soulaing

Pero, ¿por qué subir al Pic de Soulaing? De fácil acceso, esta modesta cima es en realidad un magnífico mirador sobre el macizo de Anie. A pesar de ello, la mirada se dirige hacia una silueta muy característica: el Pic du Midi d’Ossau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine