N°2 Chemin de Bosdapous Sarrance Pyrénées-Atlantiques
N°2 Chemin de Bosdapous A pieds Facile
N°2 Chemin de Bosdapous Place de l’église 64490 Sarrance Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Distance : 6300.0
D’une distance raisonnable, cette boucle présente néanmoins un dénivelé assez conséquent. Mais rien de tel qu’une bonne montée à la fraîche à l’ombre des buis pour s’élever au-dessus de la vallée ! Adopter un rythme doux au départ est conseillé afin de bien profiter de l’ascension.
English : N°2 Chemin de Bosdapous
Although a reasonable distance, this loop is quite steep. But there’s nothing like a cool climb in the shade of the box trees to lift you above the valley! It’s advisable to set off at a gentle pace to get the most out of the climb.
Deutsch : N°2 Chemin de Bosdapous
Dieser Rundweg hat eine angemessene Länge, weist aber dennoch einen beträchtlichen Höhenunterschied auf. Aber nichts geht über einen kühlen Anstieg im Schatten der Buchsbäume, um sich über das Tal zu erheben! Es ist ratsam, zu Beginn ein langsames Tempo einzuschlagen, um den Aufstieg zu genießen.
L’anello è una distanza ragionevole, ma il dislivello è notevole. Ma non c’è niente di meglio di una fresca salita all’ombra dei bossi per sollevarsi dalla valle! Si consiglia di adottare un’andatura dolce all’inizio per sfruttare al meglio la salita.
Español : N°2 Chemin de Bosdapous
Este itinerario de una distancia razonable presenta no obstante un desnivel bastante importante. Pero nada como un buen ascenso bajo la sombra del boj para elevarse por encima del valle. Se aconseja adoptar un ritmo suave a la salida para aprovechar al máximo la subida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine