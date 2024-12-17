N°32 Cabane Laiterine par le Col d’Iseye Accous Pyrénées-Atlantiques

La vue sur les imposantes silhouettes au fond du vallon d’Aulet suscitent à la fois de l’intimidation et une irrésistible attirance. C’est entouré des Pics de Permayou et Bergon, tels des piliers, que le Col d’Iseye assure le passage vers la vallée voisine et une vue d’exception !

English : N°32 Cabane Laiterine par le Col d’Iseye

The view of the imposing silhouettes at the end of the Aulet valley is both intimidating and irresistibly appealing. Surrounded like pillars by the Pics de Permayou and Bergon, the Col d’Iseye provides a gateway to the neighbouring valley and an exceptional view!

Deutsch : N°32 Cabane Laiterine par le Col d’Iseye

Der Blick auf die imposanten Silhouetten am Ende des Vallon d’Aulet weckt Einschüchterung und unwiderstehliche Anziehungskraft zugleich. Der Col d’Iseye ist von den Pics de Permayou und Bergon umgeben, die wie Säulen den Übergang zum Nachbartal bilden und eine außergewöhnliche Aussicht bieten!

Italiano :

La vista delle imponenti sagome in fondo alla valle dell’Aulet intimorisce e allo stesso tempo affascina. Circondato dalle cime del Permayou e del Bergon, come pilastri, il Col d’Iseye offre un passaggio verso la valle vicina e una vista eccezionale!

Español : N°32 Cabane Laiterine par le Col d’Iseye

La vista de las imponentes siluetas al final del valle de Aulet es a la vez intimidante e irresistiblemente atractiva. Rodeado por los Pics de Permayou y Bergon, como pilares, el Col d’Iseye ofrece una puerta de entrada al valle vecino y una vista excepcional

