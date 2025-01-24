VTT N°65 Traversée du Tuquet Accous Pyrénées-Atlantiques

VTT N°65 Traversée du Tuquet Accous Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

VTT N°65 Traversée du Tuquet En VTT Difficile

VTT N°65 Traversée du Tuquet Pont de Lescun RN134 64490 Accous Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 26900.0 Tarif :

L’idéal en VTT de montagne n’est-il pas une bonne montée sur route ou belle piste pour profiter de la descente ? Alors ce tracé a de quoi combler ceux qui pédalent, mais également ceux qui utilisent les navettes ! La descente, roulante et ludique marque à coup sûr les esprits et peut-être les bras!

Difficile

English : VTT N°65 Traversée du Tuquet

Isn’t the ideal in mountain biking a good climb on a road or a nice trail to enjoy the descent? Then this route has something for those who pedal, but also for those who use the shuttles! The downhill, rolling and fun is sure to leave a mark on your mind and perhaps your arms!

Deutsch : VTT N°65 Traversée du Tuquet

Ist das Ideal beim Mountainbiken in den Bergen nicht ein guter Anstieg auf der Straße oder einer schönen Piste, um die Abfahrt zu genießen? Diese Strecke bietet nicht nur denjenigen, die in die Pedale treten, sondern auch denjenigen, die die Pendelbusse benutzen, alles, was das Herz begehrt! Die Abfahrt, die rollend und spielerisch ist, hinterlässt sicher einen bleibenden Eindruck in den Köpfen und vielleicht auch in den Armen!

Italiano :

L’ideale in mountain bike non è forse una bella salita su strada o un bel sentiero per godersi la discesa? Allora questo percorso ha qualcosa per chi pedala, ma anche per chi usa le navette! La discesa, ondeggiante e giocosa, lascerà sicuramente un segno nella vostra mente e forse anche nelle vostre braccia!

Español : VTT N°65 Traversée du Tuquet

¿No es lo mejor de la bicicleta de montaña una buena subida por carretera o una buena pista para disfrutar de la bajada? Entonces esta ruta es justo lo que necesitas para los que pedalean, ¡pero también para los que utilizan los autobuses lanzadera! El descenso ondulante y divertido seguro que te dejará una impresión duradera, ¡y puede que incluso una impresión duradera en tus brazos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine