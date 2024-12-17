N°55 Col de la Cuarde Accous Pyrénées-Atlantiques

N°55 Col de la Cuarde Accous Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

N°55 Col de la Cuarde A pieds Difficile

N°55 Col de la Cuarde Plateau de Lhers Parking d’Aumet 64490 Accous Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14900.0 Tarif :

Le chemin de la liberté, quelle belle image pour intituler un itinéraire ! C’est pourtant en hommage aux personnes qui ont franchi ce col pour fuir l’occupation et préparer la libération. En ces temps, aidés de passeurs, ils remontent depuis le plateau de Lhers le vallon verdoyant.

Difficile

English : N°55 Col de la Cuarde

Le chemin de la liberté what a beautiful image to use as the title of an itinerary! It’s a tribute to the people who crossed this pass to escape the occupation and prepare for liberation. In those days, with the help of smugglers, they climbed up from the Lhers plateau into the green valley.

Deutsch : N°55 Col de la Cuarde

Der Weg der Freiheit welch schönes Bild, um eine Route zu betiteln! Es ist jedoch eine Hommage an die Menschen, die diesen Pass überquerten, um der Besatzung zu entfliehen und die Befreiung vorzubereiten. In diesen Zeiten stiegen sie mit Hilfe von Schleppern von der Hochebene von Lhers das grüne Tal hinauf.

Italiano :

La strada verso la libertà, che bella immagine per definire un percorso! È comunque un omaggio alle persone che hanno attraversato questo passo per fuggire dall’occupazione e preparare la liberazione. A quel tempo, con l’aiuto di contrabbandieri, risalivano la valle verde dall’altopiano di Lhers.

Español : N°55 Col de la Cuarde

El camino hacia la libertad: ¡qué manera más bonita de describir una ruta! Es un homenaje a las personas que cruzaron este paso para escapar de la ocupación y prepararse para la liberación. En aquella época, con la ayuda de contrabandistas, subieron por el valle verde desde la meseta de Lhers.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine