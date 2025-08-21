N°33 Les anges musiciens des Loges Coudrecieux Sarthe
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR N°33 Les anges musiciens des Loges 72440 Coudrecieux Sarthe Pays de la Loire
Ce circuit vous permettra d’apprécier le patrimoine architectural et paysager préservé de Coudrecieux, village du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.
English :
This tour will enable you to appreciate the preserved architectural and landscape heritage of Coudrecieux, a village in the Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.
Deutsch :
Auf diesem Rundgang können Sie das erhaltene architektonische und landschaftliche Erbe von Coudrecieux, einem Dorf im Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, bewundern.
Italiano :
Questo tour vi permetterà di apprezzare il patrimonio architettonico e paesaggistico conservato di Coudrecieux, un villaggio del Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.
Español :
Esta excursión le permitirá apreciar el patrimonio arquitectónico y paisajístico conservado de Coudrecieux, pueblo del Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28