N°33 Les anges musiciens des Loges Coudrecieux Sarthe

N°33 Les anges musiciens des Loges

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR N°33 Les anges musiciens des Loges 72440 Coudrecieux Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 11900.0 Tarif :

Ce circuit vous permettra d’apprécier le patrimoine architectural et paysager préservé de Coudrecieux, village du Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

English :

This tour will enable you to appreciate the preserved architectural and landscape heritage of Coudrecieux, a village in the Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang können Sie das erhaltene architektonische und landschaftliche Erbe von Coudrecieux, einem Dorf im Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois, bewundern.

Italiano :

Questo tour vi permetterà di apprezzare il patrimonio architettonico e paesaggistico conservato di Coudrecieux, un villaggio del Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

Español :

Esta excursión le permitirá apreciar el patrimonio arquitectónico y paisajístico conservado de Coudrecieux, pueblo del Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire