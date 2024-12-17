N°36 Trail du Layens par Pirait Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Durée : Distance : 22000.0 Tarif :

Les amoureux de course à la montagne vont être enchantés par cette superbe boucle. Le dénivelé est bien réparti, quelques grimpettes sont à franchir mais on retient surtout la montée finale du Layens. Le terrain est varié et les paysages de toute beauté. A faire absolument !

Lovers of mountain running will be delighted by this superb loop. The gradient is well distributed, and there are a few climbs to overcome, but the final ascent of Layens is particularly noteworthy. The terrain is varied and the scenery beautiful. A must-do!

Liebhaber von Bergläufen werden von dieser tollen Schleife begeistert sein. Der Höhenunterschied ist gut verteilt, einige Kletterpartien sind zu bewältigen, aber vor allem der Schlussanstieg zum Layens bleibt in Erinnerung. Das Gelände ist abwechslungsreich und die Landschaft wunderschön. Unbedingt machen!

Gli amanti della corsa in montagna rimarranno incantati da questo superbo anello. Il dislivello è ben distribuito, ci sono alcune salite da superare, ma la salita finale di Layens è la più memorabile. Il terreno è vario e i paesaggi bellissimi. Un’attività da non perdere!

Los amantes de las carreras de montaña estarán encantados con este magnífico bucle. El desnivel está bien distribuido, con algunas subidas que superar, pero la ascensión final a Layens es el punto culminante. El terreno es variado y el paisaje precioso. Un circuito imprescindible

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine