N°38 Cabanes et crêtes du Layens Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

N°38 Cabanes et crêtes du Layens

N°38 Cabanes et crêtes du Layens A pieds Difficile

Col de Hourataté 64490 Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11700.0

L’abrupt flanc Sud et son sommet rocailleux donnent au Layens une fière allure depuis la vallée. Occupée par plusieurs cabanes, la pointe de cette estive offre au randonneur un panorama 360 degrés incroyable.

English : N°38 Cabanes et crêtes du Layens

The steep south-facing slope and rocky summit give Layens a proud appearance from the valley. Occupied by several huts, the tip of this estive offers hikers an incredible 360-degree panorama.

Deutsch : N°38 Cabanes et crêtes du Layens

Die steile Südflanke und der felsige Gipfel verleihen dem Layens vom Tal aus einen stolzen Anblick. Die Spitze dieser Sommerweide ist von mehreren Hütten bewohnt und bietet dem Wanderer ein unglaubliches 360-Grad-Panorama.

Italiano :

Il ripido fianco meridionale e la sua cima rocciosa conferiscono a Layens un aspetto fiero dalla valle. Occupata da diversi rifugi, la punta di questa estate offre all’escursionista un incredibile panorama a 360 gradi.

Español : N°38 Cabanes et crêtes du Layens

La empinada ladera orientada al sur y la cima rocosa confieren a Layens un aspecto orgulloso desde el valle. Ocupada por varias cabañas, la punta de este pastizal de montaña ofrece a los excursionistas una increíble panorámica de 360 grados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine