N°37 Kilomètre vertical du Layens Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

N°37 Kilomètre vertical du Layens Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

N°37 Kilomètre vertical du Layens Trail Difficile

N°37 Kilomètre vertical du Layens Place du village 64490 Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9600.0 Tarif :

Ce magnifique tracé demande un bon entraînement et de l’aisance en terrain rocheux. Les deux points forts du parcours sont un champ de 600m et une rampe avant les crêtes. Des bonnes zones de récupération permettent de profiter du panorama. Plein Sud, faire attention aux coups de chaud !

English : N°37 Kilomètre vertical du Layens

This magnificent route requires good training and ease on rocky terrain. The two highlights of the route are a 600m field and a ramp before the crests. Good recovery zones allow you to enjoy the panorama. Due south, beware of heatstroke!

Deutsch : N°37 Kilomètre vertical du Layens

Diese wunderschöne Strecke erfordert ein gutes Training und Gewandtheit in felsigem Gelände. Die beiden Höhepunkte der Strecke sind ein 600 m langes Feld und eine Rampe vor den Bergkämmen. Gute Erholungszonen ermöglichen es, das Panorama zu genießen. Voller Süden, auf Hitzschlag achten!

Italiano :

Questo bellissimo percorso richiede un buon allenamento e una certa disinvoltura su terreni rocciosi. I due punti salienti del percorso sono un campo di 600 metri e una rampa prima delle creste. Buone aree di recupero consentono di godere del panorama. A sud, attenzione ai colpi di calore!

Español : N°37 Kilomètre vertical du Layens

Esta magnífica ruta requiere un buen entrenamiento y soltura en terreno rocoso. Los dos puntos culminantes de la ruta son un campo de 600 m y una rampa antes de las crestas. Hay buenas zonas de recuperación para disfrutar de las vistas panorámicas. Hacia el sur, ¡cuidado con la insolación!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine