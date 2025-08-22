PARC DES ARDOISIÈRES Trélazé Maine-et-Loire

PARC DES ARDOISIÈRES

Espace Naturel Sensible PARC DES ARDOISIÈRES 49800 Trélazé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 2300.0 Tarif :

À deux pas d’Angers, découvrez l’épopée minière et l’extraordinaire biodiversité qui s’est développée au cœur des ardoisières.

English :

Just a stone’s throw from Angers, discover the mining epic and the extraordinary biodiversity that has developed in the heart of the slate quarries.

Deutsch :

Entdecken Sie in der Nähe von Angers die epische Geschichte des Bergbaus und die außergewöhnliche Artenvielfalt, die sich im Herzen der Schiefergruben entwickelt hat.

Italiano :

A due passi da Angers, scoprite l’epopea mineraria e la straordinaria biodiversità che si è sviluppata nel cuore delle cave di ardesia.

Español :

A un paso de Angers, descubra la epopeya minera y la extraordinaria biodiversidad que se ha desarrollado en el corazón de las canteras de pizarra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime