Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly Chantilly Oise

Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly A pieds Très facile

Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly Place de la Gare 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 4500.0 Tarif :

Le parcours autour de l’Hippodrome de Chantilly est idéal pour admirer les trois sites incontournables de la ville L’hippodrome, le Château de Chantilly et les Grandes Ecuries ! Vous longerez le champ de course et la forêt

Très facile

English : Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly

The route around the Chantilly racecourse is ideal for admiring the town’s three must-see sites: the racecourse, the Château de Chantilly and the Grandes Ecuries! You’ll pass by the racecourse and the forest

Deutsch : Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly

Die Strecke rund um die Pferderennbahn von Chantilly ist ideal, um die drei unumgänglichen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu bewundern: Die Pferderennbahn, das Schloss von Chantilly und die Grandes Ecuries (Pferdeställe)! Sie gehen an der Rennbahn und dem Wald entlang

Italiano :

Il percorso intorno all’ippodromo di Chantilly è ideale per ammirare i tre siti imperdibili della città: l’ippodromo, il castello di Chantilly e le Grandes Ecuries! Camminerete lungo l’ippodromo e la foresta

Español : Parcours autour de l’hippodrome de Chantilly

El recorrido alrededor del hipódromo de Chantilly es ideal para admirar los tres lugares imprescindibles de la ciudad: el hipódromo, el castillo de Chantilly y las Grandes Ecuries Paseará junto al hipódromo y el bosque

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France