Parcours Canoë Loire N°6 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Parcours Canoë Loire N°6 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Parcours Canoë Loire N°6
Parcours Canoë Loire N°6 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 32000.0 Tarif :
Une journée sur l’eau à sillonner paisiblement entre les îles plates, les rives verdoyantes et les bancs de sables
English :
A day on the water to sail peacefully between flat islands, green shores and sandbanks
Deutsch :
Ein Tag auf dem Wasser, an dem Sie friedlich zwischen flachen Inseln, grünen Ufern und Sandbänken umherschippern können
Italiano :
Una giornata sull’acqua, vagando pacificamente tra isole piatte, rive verdi e banchi di sabbia
Español :
Un día en el agua paseando tranquilamente entre islas planas, orillas verdes y bancos de arena
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-04 par Anjou tourime