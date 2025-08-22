Parcours Canoë Loire N°6 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Parcours Canoë Loire N°6 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 32000.0 Tarif :

Une journée sur l’eau à sillonner paisiblement entre les îles plates, les rives verdoyantes et les bancs de sables

 

English :

A day on the water to sail peacefully between flat islands, green shores and sandbanks

Deutsch :

Ein Tag auf dem Wasser, an dem Sie friedlich zwischen flachen Inseln, grünen Ufern und Sandbänken umherschippern können

Italiano :

Una giornata sull’acqua, vagando pacificamente tra isole piatte, rive verdi e banchi di sabbia

Español :

Un día en el agua paseando tranquilamente entre islas planas, orillas verdes y bancos de arena

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-04 par Anjou tourime