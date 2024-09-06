Parcours de l’Île de la Jatte Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine

Parcours de l’Île de la Jatte Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine vendredi 1 août 2025.

Parcours de l’Île de la Jatte

Parcours de l’Île de la Jatte 85/87 Boulevard Georges Seurat 92200 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le Parcours de l’Île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, un sentier impressionniste où Seurat a peint sa célèbre toile. Idéal pour une balade à vélo ou à pied.

http://www.tourisme92.com/accueil-hauts-de-seine-tourisme.html

English :

Discover the Parcours de l’Île de la Jatte in Neuilly-sur-Seine, an impressionist trail where Seurat painted his famous painting. Ideal for a bike ride or on foot.

Deutsch :

Entdecken Sie den Parcours de l’Île de la Jatte in Neuilly-sur-Seine, einen impressionistischen Wanderweg, auf dem Seurat sein berühmtes Gemälde malte. Ideal für einen Ausflug mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

Italiano :

Scoprite il Parcours de l’Île de la Jatte a Neuilly-sur-Seine, un percorso impressionista dove Seurat dipinse la sua famosa tela. Ideale per andare in bicicletta o a piedi.

Español :

Descubra el Parcours de l’Île de la Jatte en Neuilly-sur-Seine, un sendero impresionista donde Seurat pintó su famoso lienzo. Ideal para recorrerlo en bicicleta o a pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme