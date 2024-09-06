Parcours de l’Île de la Jatte Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine
Parcours de l’Île de la Jatte 85/87 Boulevard Georges Seurat 92200 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France
Découvrez le Parcours de l’Île de la Jatte à Neuilly-sur-Seine, un sentier impressionniste où Seurat a peint sa célèbre toile. Idéal pour une balade à vélo ou à pied.
English :
Discover the Parcours de l’Île de la Jatte in Neuilly-sur-Seine, an impressionist trail where Seurat painted his famous painting. Ideal for a bike ride or on foot.
Deutsch :
Entdecken Sie den Parcours de l’Île de la Jatte in Neuilly-sur-Seine, einen impressionistischen Wanderweg, auf dem Seurat sein berühmtes Gemälde malte. Ideal für einen Ausflug mit dem Fahrrad oder zu Fuß.
Italiano :
Scoprite il Parcours de l’Île de la Jatte a Neuilly-sur-Seine, un percorso impressionista dove Seurat dipinse la sua famosa tela. Ideale per andare in bicicletta o a piedi.
Español :
Descubra el Parcours de l’Île de la Jatte en Neuilly-sur-Seine, un sendero impresionista donde Seurat pintó su famoso lienzo. Ideal para recorrerlo en bicicleta o a pie.
