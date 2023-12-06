Parcours de running patrimoine 10 km Angoulême Charente

Au départ des halles, empruntant passages escarpés et escaliers, ce circuit monte et descend, allant des remparts au bord de la Charente pour remonter vers le Vieil Angoulême par le jardin vert, en direction de la passerelle de la gare et Port l’Houmeau

Departing from the Halles, this circuit climbs up and down steep passages and staircases, from the ramparts to the banks of the Charente, and back up to Vieil Angoulême via the Jardin Vert, towards the station footbridge and Port l’Houmeau

Von den Markthallen aus führt dieser Rundweg über steile Passagen und Treppen bergauf und bergab, von den Stadtmauern bis zum Ufer der Charente und wieder hinauf in die Altstadt von Angoulême durch den grünen Garten, in Richtung der Fußgängerbrücke am Bahnhof und Port l’Houmeau

Partendo dalle Halles, il percorso si snoda su e giù per ripidi passaggi e scale, dai bastioni alle rive della Charente, per poi risalire verso la vecchia Angoulême attraverso il giardino verde, verso la passerella della stazione e Port l’Houmeau

Partiendo de las Halles, el recorrido serpentea por empinados pasadizos y escaleras, desde las murallas hasta las orillas del Charente, para volver a subir al casco antiguo de Angulema por el jardín verde, hacia la pasarela de la estación y Port l’Houmeau

