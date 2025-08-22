Parcours-découverte du 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France Montfort-le-Gesnois Sarthe

Parcours-découverte du 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France

Parcours-découverte du 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France 72450 Montfort-le-Gesnois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 100000.0 Tarif :

Le 1er Grand Prix de l’Automobile Club de France, ancêtre des 24 heures du Mans, fut organisé les 26 et 27 juin 1906 (victoire de Ferenc Szisz sur la Renault 3A) sur le territoire actuel du Perche Sarthois.

http://www.perche-sarthois.fr/ +33 2 43 60 72 77

English :

The 1st Grand Prix de l’Automobile Club de France, the forerunner of the 24 Hours of Le Mans, was organised on 26th and 27th June 1906 (victory of Ferenc Szisz over the Renault 3A) on the current territory of the Perche Sarthois.

Deutsch :

Der 1. Große Preis des Automobilclubs von Frankreich, ein Vorläufer der 24 Stunden von Le Mans, wurde am 26. und 27. Juni 1906 (Sieg von Ferenc Szisz im Renault 3A) auf dem Gebiet des heutigen Perche Sarthois veranstaltet.

Italiano :

Il 1° Grand Prix de l’Automobile Club de France, precursore della 24 ore di Le Mans, fu organizzato il 26 e 27 giugno 1906 (vittoria di Ferenc Szisz su Renault 3A) sull’attuale territorio del Perche Sarthois.

Español :

El 1er Gran Premio del Automóvil Club de Francia, precursor de las 24 horas de Le Mans, se organizó los días 26 y 27 de junio de 1906 (victoria de Ferenc Szisz con el Renault 3A) en el actual territorio del Perche Sarthois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire