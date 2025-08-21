Parcours découverte La Villéon en Puisaye Bitry Nièvre

Parcours découverte La Villéon en Puisaye A pieds Facile

Parcours découverte La Villéon en Puisaye Parking de la salle des fêtes 58310 Bitry Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8620.0 Tarif :

Randonnée balisée N°61. Emmanuel de La Villéon (1848-1944) est un peintre d’origine bretonne (Fougères, où il a son musée) qui vécut de 1900 à 1936 dans une maison de maître du hameau de Salvard.

English :

Marked out hike N°61. Emmanuel de La Villéon (1848-1944) is a painter of Breton origin (Fougères, where he has his museum) who lived from 1900 to 1936 in a mansion in the hamlet of Salvard.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 61. Emmanuel de La Villéon (1848-1944) war ein Maler bretonischer Herkunft (Fougères, wo er sein Museum hat), der von 1900 bis 1936 in einem Herrenhaus im Weiler Salvard lebte.

Italiano :

Passeggiata segnalata N°61. Emmanuel de La Villéon (1848-1944) è stato un pittore di origine bretone (Fougères, dove ha un museo) che ha vissuto dal 1900 al 1936 in una villa nella frazione di Salvard.

Español :

Paseo señalizado N°61. Emmanuel de La Villéon (1848-1944) fue un pintor de origen bretón (Fougères, donde tiene un museo) que vivió de 1900 a 1936 en una mansión de la aldea de Salvard.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data