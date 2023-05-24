Parcours des arbres Écouen Val-d’Oise

Parcours des arbres Écouen Val-d’Oise vendredi 1 août 2025.

Parcours des arbres

Parcours des arbres 10bis rue de la grande fontaine 95440 Écouen Val-d’Oise Île-de-France

Différentes espèces d’arbres jalonnent la ville d’Écouen et certaines d’entre elles sont qualifiées d’arbres remarquables.

Un parcours évolutif vous permet à la fois de sillonner la ville et de connaitre le nom de ces espèces.

http://www.ecouen.fr/ +33 1 39 33 09 00

English :

Different species of trees line the town of Écouen and some of them are qualified as remarkable trees.

An evolving trail allows you to explore the town and learn the names of these species.

Deutsch :

In der Stadt Écouen gibt es verschiedene Baumarten, von denen einige als bemerkenswerte Bäume bezeichnet werden.

Auf einem Rundgang können Sie die Stadt erkunden und die Namen dieser Baumarten kennenlernen.

Italiano :

Nella città di Écouen si trovano diverse specie di alberi, alcune delle quali sono classificate come alberi notevoli.

Un itinerario permette di esplorare la città e di imparare i nomi di queste specie.

Español :

En la ciudad de Écouen se encuentran varias especies de árboles y algunas de ellas están clasificadas como árboles notables.

Un itinerario le permite explorar la ciudad y aprender los nombres de estas especies.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-05-24 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme