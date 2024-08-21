Parcours des Arts Grenoble Grenoble Isère

Parcours des Arts Grenoble Grenoble Isère vendredi 1 août 2025.

Parcours des Arts Grenoble

Parcours des Arts Grenoble Quartier Antiquaires/Très-Cloîtres 38000 Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le Parcours des Arts c’est un parcours reliant une trentaine de lieux de création artistique et artisanale et traversant 4 quartiers de l’hyper centre de Grenoble (Antiquaire, Très-Cloîtres, Notre-Dame et Saint-Laurent)

https://www.parcours-des-arts-grenoble.com/

English :

The Parcours des Arts an itinerary linking some 30 artistic and craft creation sites and crossing 4 districts of Grenoble’s hypercentre (Antiquaire, Très-Cloîtres, Notre-Dame and Saint-Laurent).

Deutsch :

Der Parcours des Arts das ist ein Weg, der rund 30 Orte künstlerischen und handwerklichen Schaffens miteinander verbindet und durch vier Viertel im Hyperzentrum von Grenoble führt (Antiquaire, Très-Cloîtres, Notre-Dame und Saint-Laurent).

Italiano :

Il Sentiero delle Arti un percorso che collega una trentina di siti di creazione artistica e artigianale e che attraversa 4 quartieri del centro di Grenoble (Antiquaire, Très-Cloîtres, Notre-Dame e Saint-Laurent)

Español :

El Parcours des Arts un itinerario que une una treintena de lugares de creación artística y artesanal y atraviesa 4 barrios del centro de Grenoble (Antiquaire, Très-Cloîtres, Notre-Dame y Saint-Laurent).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme