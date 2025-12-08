Parcours Entre l’Allier et le puy Saint-Romain Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme

Parcours Entre l’Allier et le puy Saint-Romain

Parcours Entre l’Allier et le puy Saint-Romain Chemin du Verger Bas 63730 Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit de 7 km (ou 10 km avec la variante par le puy Saint-Romain) vous invite à découvrir la commune de Saint-Maurice-ès-Allier, entre patrimoine rural, anciens villages viticoles et paysages volcaniques.

+33 4 73 79 37 69

English :

This 7 km circuit (or 10 km with the variant via puy Saint-Romain) invites you to discover the commune of Saint-Maurice-ès-Allier, with its rural heritage, ancient wine-growing villages and volcanic landscapes.

Deutsch :

Dieser 7 km lange Rundweg (oder 10 km mit der Variante über den Puy Saint-Romain) lädt Sie dazu ein, die Gemeinde Saint-Maurice-ès-Allier zwischen ländlichem Erbe, alten Weindörfern und Vulkanlandschaften zu entdecken.

Italiano :

Questo percorso di 7 km (o 10 km con la variante via Puy Saint-Romain) invita a scoprire il comune di Saint-Maurice-ès-Allier, con il suo patrimonio rurale, gli antichi villaggi vinicoli e i paesaggi vulcanici.

Español :

Este recorrido de 7 km (o de 10 km con la variante por Puy Saint-Romain) le invita a descubrir el municipio de Saint-Maurice-ès-Allier, con su patrimonio rural, sus antiguos pueblos vinícolas y sus paisajes volcánicos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme