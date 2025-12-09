Parcours Sources de Saladis Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme

Parcours Sources de Saladis

Parcours Sources de Saladis Rue des Graviers 63730 Les Martres-de-Veyre Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ce petit circuit accessible vous emmène à la découverte des sources minérales gazeuses de Grand et du Petit Saladis, au cœur de la Ribeyre, sur les rives de l’Allier.

+33 4 73 79 37 69

English :

This short, accessible tour takes you to the mineral springs of Grand and Petit Saladis, in the heart of the Ribeyre, on the banks of the Allier.

Deutsch :

Dieser kleine, barrierefreie Rundgang führt Sie zu den kohlensäurehaltigen Mineralquellen Grand und Petit Saladis im Herzen von Ribeyre am Ufer des Allier.

Italiano :

Questo percorso breve e accessibile vi porta a scoprire le scintillanti sorgenti minerali del Grand e del Petit Saladis, nel cuore della Ribeyre, sulle rive dell’Allier.

Español :

Este sendero, corto y accesible, le llevará a descubrir las chispeantes fuentes minerales de Grand y Petit Saladis, en el corazón de la Ribeyre, a orillas del Allier.

