Parcours Guil 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret Abriès-Ristolas Hautes-Alpes

Parcours Guil 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret 05460 Abriès-Ristolas Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Classe II III

Parcours large et ouvert, alternant gravière et petits passages avec

obstacles. Reconnaissance possible depuis la route d’accès.

+33 4 92 46 76 18

English : Course 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret

Class II III

Wide and open course, alternating gravel pit and small passages with

obstacles. Reconnaissance possible from the access road.

Deutsch :

Klasse II III

Breite und offene Strecke, auf der sich Kiesgruben und kleine Passagen mit

hindernissen. Erkundung von der Zufahrtsstraße aus möglich.

Italiano :

Classe II III

Percorso ampio e aperto, con alternanza di cave di ghiaia e piccoli passaggi con

ostacoli. Ricognizione possibile dalla strada di accesso.

Español :

Clase II III

Recorrido amplio y abierto, alternando gravera y pequeños pasajes con

obstáculos. Es posible el reconocimiento desde la carretera de acceso.

