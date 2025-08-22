Parcours Guil 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret Abriès-Ristolas Hautes-Alpes
vendredi 1 mai 2026
Parcours Guil 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret
Parcours Guil 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret 05460 Abriès-Ristolas Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Classe II III
Parcours large et ouvert, alternant gravière et petits passages avec
obstacles. Reconnaissance possible depuis la route d’accès.
+33 4 92 46 76 18
English : Course 1 Ristolas Aiguilles Le Gouret
Class II III
Wide and open course, alternating gravel pit and small passages with
obstacles. Reconnaissance possible from the access road.
Deutsch :
Klasse II III
Breite und offene Strecke, auf der sich Kiesgruben und kleine Passagen mit
hindernissen. Erkundung von der Zufahrtsstraße aus möglich.
Italiano :
Classe II III
Percorso ampio e aperto, con alternanza di cave di ghiaia e piccoli passaggi con
ostacoli. Ricognizione possibile dalla strada di accesso.
Español :
Clase II III
Recorrido amplio y abierto, alternando gravera y pequeños pasajes con
obstáculos. Es posible el reconocimiento desde la carretera de acceso.
