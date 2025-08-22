Parcours Guil 2- Aiguilles Les Ribes Château-Queyras Aiguilles Hautes-Alpes

Parcours Guil 2- Aiguilles Les Ribes Château-Queyras

Parcours Guil 2- Aiguilles Les Ribes Château-Queyras 05470 Aiguilles Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Durée : Distance : Tarif :

Classe II III

Alternance de gravières et grilles techniques, milieu du parcours

encaissé et engagé. Reconnaissance possible depuis la route d’accès.

English : Course 2 Aiguilles Les Ribes Château-Queyras

Class II III

Alternation of gravel pits and technical grids, middle of the course

and engaged. Reconnaissance possible from the access road.

Deutsch :

Klasse II III

Abwechselnde Kiesgruben und technische Gitter, Mitte des Parcours

tief eingeschnitten und engagiert. Erkundung von der Zufahrtsstraße aus möglich.

Italiano :

Classe II III

Alternanza di buche di ghiaia e griglie tecniche, a metà percorso

a metà del percorso. Ricognizione possibile dalla strada di accesso.

Español :

Clase II III

Alternancia de graveras y parrillas técnicas, a mitad del recorrido

en la mitad del recorrido. Es posible el reconocimiento desde la carretera de acceso.

