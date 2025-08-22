Un village entouré des eaux Aiguilles Hautes-Alpes

Un village entouré des eaux

Un village entouré des eaux 05470 Aiguilles Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tu vas pouvoir suivre Barberousse pour découvrir Aiguilles et son lien avec la nature, source de vie (forêt, herbe, eau…) mais aussi d’évènements naturels qui ont marqué au fil des siècles les habitants et les paysages.

English :

Follow Barbarossa to discover Aiguilles and its link with nature, a source of life (forest, grass, water…) but also of natural events that have left their mark on people and landscapes over the centuries.

Deutsch :

Du kannst Barbarossa folgen, um Aiguilles und seine Verbindung zur Natur zu entdecken, die Quelle des Lebens (Wald, Gras, Wasser…), aber auch der Naturereignisse, die im Laufe der Jahrhunderte die Bewohner und die Landschaft geprägt haben.

Italiano :

Si può seguire Barbarossa per scoprire Aiguilles e il suo legame con la natura, fonte di vita (foresta, erba, acqua…) ma anche di eventi naturali che hanno segnato gli abitanti e il paesaggio nel corso dei secoli.

Español :

Puede seguir a Barbarroja para descubrir Aiguilles y su vínculo con la naturaleza, fuente de vida (bosque, hierba, agua…) pero también de acontecimientos naturales que han dejado su huella en los habitantes y el paisaje a lo largo de los siglos.

