Parcours Guil 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes

Parcours Guil 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien Château Queyras 05350 Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Classe IV V X infranchissable
Passages des Combes du Château et de l’Ange Gardien très étroits, engagés et encaissés. Réservé à des kayakistes expérimentés et équipés de matériel adapté.
+33 4 92 46 76 18
English : Course 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien
Class IV V X impassable
Passages of the Combes du Château and the Ange Gardien are very narrow and steep. Reserved for experienced kayakers with appropriate equipment.
Deutsch :
Klasse IV V X unpassierbar
Die Passagen der Combes du Château und der Combes de l’Ange Gardien sind sehr eng, anspruchsvoll und tief eingeschnitten. Nur für erfahrene Kajakfahrer mit entsprechender Ausrüstung.
Italiano :
Classe IV V X impraticabile
I passaggi di Combes du Château e Ange Gardien sono molto stretti e ripidi. Solo per kayakisti esperti, dotati di attrezzatura adeguata.
Español :
Clase IV V X intransitable
Los pasos de Combes du Château y Ange Gardien son muy estrechos y empinados. Sólo para kayakistas experimentados, equipados con el material adecuado.
