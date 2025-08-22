Parcours Guil 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes

Parcours Guil 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien

Parcours Guil 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien Château Queyras 05350 Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Classe IV V X infranchissable

Passages des Combes du Château et de l’Ange Gardien très étroits, engagés et encaissés. Réservé à des kayakistes expérimentés et équipés de matériel adapté.

+33 4 92 46 76 18

English : Course 3 Les combes de Château-Queyras L’Ange Gardien

Class IV V X impassable

Passages of the Combes du Château and the Ange Gardien are very narrow and steep. Reserved for experienced kayakers with appropriate equipment.

Deutsch :

Klasse IV V X unpassierbar

Die Passagen der Combes du Château und der Combes de l’Ange Gardien sind sehr eng, anspruchsvoll und tief eingeschnitten. Nur für erfahrene Kajakfahrer mit entsprechender Ausrüstung.

Italiano :

Classe IV V X impraticabile

I passaggi di Combes du Château e Ange Gardien sono molto stretti e ripidi. Solo per kayakisti esperti, dotati di attrezzatura adeguata.

Español :

Clase IV V X intransitable

Los pasos de Combes du Château y Ange Gardien son muy estrechos y empinados. Sólo para kayakistas experimentados, equipados con el material adecuado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme