Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes

Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer

Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer Château-Queyras 05350 Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Classe III IV V

Passage mythique Millénium et Triple chute . Reconnaissance possible depuis la route d’accès. Réservé à des kayakistes expérimentés et équipés de matériel adapté.

+33 4 92 46 76 18

English : Course 4 L’Ange Gardien Le Veyer

Class III IV V

Mythical passage: Millenium and Triple fall . Reconnaissance possible from the access road. Reserved for experienced kayakers and equipped with appropriate equipment.

Deutsch :

Klasse III IV V

Mythische Passage: Millennium und Dreifacher Fall . Erkundung von der Zufahrtsstraße aus möglich. Nur für erfahrene Kajakfahrer mit entsprechender Ausrüstung.

Italiano :

Classe III IV V

Passaggio mitico: Millennium e Triple fall . Ricognizione possibile dalla strada di accesso. Riservato a kayakisti esperti con attrezzatura adeguata.

Español :

Clase III IV V

Pasaje mítico: Milenio y Triple caída . Es posible el reconocimiento desde la carretera de acceso. Reservado para kayakistas experimentados con el equipo adecuado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-08 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme