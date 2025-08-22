Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes
Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer
Parcours Guil 4 L’Ange Gardien Le Veyer Château-Queyras 05350 Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Classe III IV V
Passage mythique Millénium et Triple chute . Reconnaissance possible depuis la route d’accès. Réservé à des kayakistes expérimentés et équipés de matériel adapté.
+33 4 92 46 76 18
English : Course 4 L’Ange Gardien Le Veyer
Class III IV V
Mythical passage: Millenium and Triple fall . Reconnaissance possible from the access road. Reserved for experienced kayakers and equipped with appropriate equipment.
Deutsch :
Klasse III IV V
Mythische Passage: Millennium und Dreifacher Fall . Erkundung von der Zufahrtsstraße aus möglich. Nur für erfahrene Kajakfahrer mit entsprechender Ausrüstung.
Italiano :
Classe III IV V
Passaggio mitico: Millennium e Triple fall . Ricognizione possibile dalla strada di accesso. Riservato a kayakisti esperti con attrezzatura adeguata.
Español :
Clase III IV V
Pasaje mítico: Milenio y Triple caída . Es posible el reconocimiento desde la carretera de acceso. Reservado para kayakistas experimentados con el equipo adecuado.
