Parcours n°1 Circuit des abbayes Saint-Agnant Charente-Maritime

Parcours n°1 Circuit des abbayes Parking du pigeonnier de Montierneuf 17620 Saint-Agnant Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Sur la rive gauche de la Charente, la traversée du marais vous offrira des perspectives inattendues sur les façades fluviales de Rochefort et de Tonnay-Charente.
English : Abbey Tour
On the left bank of the Charente, the crossing of the marsh will offer you unexpected perspectives on the rainy facades of Rochefort and Tonnay-Charente.
Deutsch : Rundgang durch die Abteien
Auf dem linken Ufer der Charente bietet Ihnen die Durchquerung des Sumpfgebiets unerwartete Perspektiven auf die Regenfassaden von Rochefort und Tonnay-Charente.
Italiano :
Sulla riva sinistra della Charente, l’attraversamento della palude offre una vista inaspettata sulle rive del fiume a Rochefort e Tonnay-Charente.
Español :
En la orilla izquierda del Charente, cruzar el pantano ofrece vistas inesperadas de los frentes fluviales de Rochefort y Tonnay-Charente.
