Parcours n°1 Circuit des abbayes Saint-Agnant Charente-Maritime

Parcours n°1 Circuit des abbayes Parking du pigeonnier de Montierneuf 17620 Saint-Agnant Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Sur la rive gauche de la Charente, la traversée du marais vous offrira des perspectives inattendues sur les façades fluviales de Rochefort et de Tonnay-Charente.

https://tinyurl.com/mw5bwdke +33 5 46 99 08 60

English : Abbey Tour

On the left bank of the Charente, the crossing of the marsh will offer you unexpected perspectives on the rainy facades of Rochefort and Tonnay-Charente.

Deutsch : Rundgang durch die Abteien

Auf dem linken Ufer der Charente bietet Ihnen die Durchquerung des Sumpfgebiets unerwartete Perspektiven auf die Regenfassaden von Rochefort und Tonnay-Charente.

Italiano :

Sulla riva sinistra della Charente, l’attraversamento della palude offre una vista inaspettata sulle rive del fiume a Rochefort e Tonnay-Charente.

Español :

En la orilla izquierda del Charente, cruzar el pantano ofrece vistas inesperadas de los frentes fluviales de Rochefort y Tonnay-Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme