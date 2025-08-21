Parcours n°10 Les pierres closes Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Parcours n°10 Les pierres closes

Parcours n°10 Les pierres closes Parking de la halte TER 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

S’avançant vers l’océan, la presqu’île a constitué un point défensif de l’estuaire charentais. De cette situation maritime privilégiée, elle a su tirer d’autres atouts qui en font aujourd’hui un site renommé à la fois balnéaire, ostréicole et naturel.

English : Tour The closed stones

Reaching out to the ocean, the peninsula was a defensive point in the Charente estuary. From this privileged maritime situation, it has been able to draw other assets which today make it a renowned seaside, oyster farming and natural site.

Deutsch : Rundreise: Die verschlossenen Steine

Die in den Ozean ragende Halbinsel bildete einen Verteidigungspunkt der Mündung der Charente. Aus dieser privilegierten maritimen Lage hat sie weitere Vorteile gezogen, die sie heute zu einem renommierten Badeort, einer Austernzucht und einer Naturlandschaft machen.

Italiano :

Protesa verso l’oceano, la penisola era un tempo un punto di difesa nell’estuario della Charente. Da questa posizione marittima privilegiata, la penisola ha sviluppato altre risorse che l’hanno resa un rinomato sito balneare, ostricolo e naturale.

Español :

La península, que se extiende hacia el océano, fue en su día un punto defensivo en el estuario de la Charente. A partir de esta privilegiada situación marítima, la península ha desarrollado otras bazas que la han convertido en un reputado enclave balneario, ostrícola y natural.

