Parcours n°13 Le chemin du littoral Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Parcours n°13 Le chemin du littoral parking de la salle polyvalente 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

S’avançant vers l’océan, la presqu’île de Fouras a constitué un point défensif de l’estuaire charentais. De cette situation maritime privilégiée, elle a su tirer d’autres atouts qui en font aujourd’hui un site renommé à la fois balnéaire et ostréicole.

English : Route 13: The coastal path

Reaching out to the ocean, the Fouras peninsula was a defensive point in the Charente estuary. From this privileged maritime situation, it has been able to draw other assets which today make it a renowned seaside and oyster farming site.

Deutsch : Parcours Nr. 13: Der Küstenpfad

Die in den Ozean ragende Halbinsel Fouras war einst ein Verteidigungspunkt an der Mündung der Charente. Aus dieser privilegierten maritimen Lage hat sie weitere Vorteile gezogen, die sie heute zu einem renommierten Badeort und Austernzuchtgebiet machen.

Italiano :

Protesa verso l’oceano, la penisola di Fouras era un tempo un punto di difesa nell’estuario della Charente. Da questa posizione marittima privilegiata, ha sviluppato altre risorse che l’hanno resa una rinomata località balneare e un centro di allevamento di ostriche.

Español :

Extendida hacia el océano, la península de Fouras fue en su día un punto defensivo en el estuario de la Charente. A partir de esta situación marítima privilegiada, ha desarrollado otras bazas que la han convertido en una estación balnearia y un centro ostrícola de renombre.

