Parcours pédestre La pointe de Parpagnole Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

A l’est et au sud, le paysage est formé d’une plaine marécageuse composée d’alluvions d’origine fluviale, régulièrement inondée par les crues saisonnières du fleuve.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour The point of Parpagnole

To the east and south, the landscape consists of a marshy plain composed of alluvial deposits of fluvial origin, regularly flooded by the seasonal flooding of the river.

Deutsch : Route für Wanderer Die Spitze von Parpagnole

Im Osten und Süden besteht die Landschaft aus einer sumpfigen Ebene, die aus Anschwemmungen fluvialen Ursprungs besteht und regelmäßig von den saisonalen Überschwemmungen des Flusses überflutet wird.

Italiano :

A est e a sud, il paesaggio è costituito da una pianura paludosa composta da depositi alluvionali di origine fluviale, regolarmente inondati dalle piene stagionali del fiume.

Español :

Al este y al sur, el paisaje consiste en una llanura pantanosa formada por depósitos aluviales de origen fluvial, inundados regularmente por las crecidas estacionales del río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-08-04 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme