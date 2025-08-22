Parcours patrimonial de Morestel Morestel Isère

Parcours patrimonial de Morestel

Parcours patrimonial de Morestel Rue François-Auguste Ravier 38510 Morestel Isère Auvergne-Rhône-Alpes

À moins d’une heure de Lyon, découvrez les ruelles pittoresques de la vieille ville de Morestel en suivant le parcours patrimonial le long de la rue Ravier. De l’église Saint Symphorien à la Tour Médiévale, l’histoire Morestelloise s’offre à vous.

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 80 19 59

English : Morestel Heritage Trail

Less than an hour from Lyon, explore the picturesque alleyways of the old town of Morestel by following this heritage trail along Rue Ravier. From St Symphorien church to the Medieval Tower, Morestel reveals all its secrets.

Deutsch :

Weniger als eine Stunde von Lyon entfernt können Sie die malerischen Gassen der Altstadt von Morestel entdecken, indem Sie dem Kulturerbe-Parcours entlang der Rue Ravier folgen. Von der Kirche Saint Symphorien bis zum mittelalterlichen Turm bietet sich Ihnen die Geschichte von Morestell.

Italiano :

A meno di un’ora da Lione, scoprite le pittoresche stradine del centro storico di Morestel seguendo il sentiero del patrimonio lungo Rue Ravier. Dalla chiesa di Saint Symphorien alla torre medievale, la storia di Morestel è tutta da scoprire.

Español :

A menos de una hora de Lyon, descubra las pintorescas callejuelas del casco antiguo de Morestel siguiendo la ruta patrimonial de la Rue Ravier. Desde la iglesia de Saint Symphorien hasta la torre medieval, podrá descubrir la historia de Morestel.

