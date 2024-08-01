Parcours patrimonial de Vertrieu Vertrieu Isère

Parcours patrimonial de Vertrieu Vertrieu Isère vendredi 1 août 2025.

Parcours patrimonial de Vertrieu

Parcours patrimonial de Vertrieu Place de la Mairie 38390 Vertrieu Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

À moins d’une heure de Lyon, Vertrieu une étape incontournable pour la diversité de ses monuments et autres curiosités sa glacière du XVIIIe siècle, ses deux châteaux ou encore son bucolique « Jardin des Simples ».

https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ +33 4 74 90 45 13

English : Vertrieu heritage itinerary

Less than an hour from Lyon, discover the historic center of Saint-Chef, with its abbey church and famous 12th-century Romanesque frescoes. It’s also the village of Frédéric Dard and a land of Balmes Dauphinoises IGP wine.

Deutsch :

Vertrieu liegt weniger als eine Stunde von Lyon entfernt und ist aufgrund der Vielfalt seiner Denkmäler und anderen Sehenswürdigkeiten ein Muss: sein Eiskeller aus dem 18. Jahrhundert, seine zwei Schlösser oder auch sein bukolischer « Jardin des Simples ».

Italiano :

A meno di un’ora da Lione, Vertrieu è una meta imperdibile per la diversità dei suoi monumenti e altre curiosità: la sua ghiacciaia del XVIII secolo, i suoi due castelli e il suo bucolico « Jardin des Simples ».

Español :

A menos de una hora de Lyon, Vertrieu es una visita obligada por la diversidad de sus monumentos y otras curiosidades: su casa de hielo del siglo XVIII, sus dos castillos y su bucólico « Jardin des Simples ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme