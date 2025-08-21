Parcours Patrimoniaux de L’Isle d’Abeau L’Isle-d’Abeau Isère

Parcours Patrimoniaux de L’Isle d’Abeau

Parcours Patrimoniaux de L’Isle d’Abeau 12 Rue de l’Hôtel de Ville 38080 L’Isle-d’Abeau Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Grâce à 3 parcours patrimoniaux (le Bourg, le Gâ et le Temple de Vaulx) et à ces circuits à emprunter en mode doux, vous allez (re)découvrir L’Isle-d’Abeau avec un regard nouveau.

English :

Thanks to 3 heritage trails (the Bourg, the Gâ and the Temple de Vaulx) and these gentle routes, you can (re)discover L?Isle-d?Abeau with a fresh perspective.

Deutsch :

Dank der 3 Kulturerbe-Rundgänge (Bourg, Gâ und Temple de Vaulx) und dieser sanften Rundgänge werden Sie L?Isle-d’Abeau mit neuen Augen (wieder)entdecken.

Italiano :

Grazie ai 3 sentieri del patrimonio (il Bourg, il Gâ e il Temple de Vaulx) e a questi percorsi dolci, potrete (ri)scoprire L’Isle-d’Abeau con una nuova prospettiva.

Español :

Gracias a 3 senderos patrimoniales (el Bourg, el Gâ y el Temple de Vaulx) y a estas suaves rutas, podrá (re)descubrir L’Isle-d’Abeau con una nueva perspectiva.

