Parcours Street Art de L’Isle d’Abeau L’Isle-d’Abeau Isère

Parcours Street Art de L’Isle d’Abeau

Parcours Street Art de L’Isle d’Abeau 38080 L’Isle-d’Abeau Isère Auvergne-Rhône-Alpes

L’art s’invite dans les rues de L’Isle d’Abeau.

Partez à la découverte des 10 fresques et des 3 sculptures de la ville avec le parcours d’art urbain.

English :

Art takes to the streets of L’Isle d’Abeau.

Discover the town?s 10 frescoes and 3 sculptures on the urban art trail.

Deutsch :

Die Kunst ist in den Straßen von L?Isle d’Abeau zu Gast.

Entdecken Sie auf dem Parcours der urbanen Kunst die 10 Fresken und 3 Skulpturen der Stadt.

Italiano :

L’arte scende in strada a L’Isle d’Abeau.

Scoprite i 10 affreschi e le 3 sculture della città lungo il percorso artistico urbano.

Español :

El arte toma las calles de L’Isle d’Abeau.

Descubra los 10 frescos y las 3 esculturas de la ciudad en la ruta del arte urbano.

