Parcours pédestre Fouras, station balnéaire, presqu’île ostréicole Fouras Charente-Maritime

Parcours pédestre Fouras, station balnéaire, presqu’île ostréicole Fort Vauban 17450 Fouras Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

De sa position stratégique privilégiée, Fouras a conservé un patrimoine militaire remarquable. C’est à la belle époque que Fouras se renouvellera pour devenir un site balnéaire, ostréicole et de pêche à pied renommé.

English : Walking tour Fouras, seaside resort, oyster peninsula

From its privileged strategic position, Fouras has kept a remarkable military heritage. During the Belle Epoque, Fouras was renewed to become a renowned seaside, oyster and fishing site.

Deutsch : Fußweg: Fouras, Badeort, Austernhalbinsel

Von seiner privilegierten strategischen Lage hat Fouras ein bemerkenswertes militärisches Erbe bewahrt. In der Belle Epoque erneuert sich Fouras und wird zu einem berühmten Badeort, Austernzuchtort und Ort zum Fußangeln.

Italiano :

Grazie alla sua posizione strategica privilegiata, Fouras ha conservato un notevole patrimonio militare. Durante la Belle Epoque, Fouras ha vissuto un periodo di rinnovamento, diventando una rinomata località balneare, un centro di allevamento di ostriche e di pesca sportiva.

Español :

Desde su privilegiada posición estratégica, Fouras ha conservado un notable patrimonio militar. Durante la Belle Epoque, Fouras conoció un periodo de renovación, convirtiéndose en una famosa estación balnearia, ostrícola y centro de pesca con caña.

