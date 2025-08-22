Parcours pédestre La balade de fort Lapointe dit Vasou Fouras Charente-Maritime

Parcours pédestre La balade de fort Lapointe dit Vasou

Parcours pédestre La balade de fort Lapointe dit Vasou Aire de camping-car de Fouras, rue de l’Espérance 17450 Fouras Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Erigé à partir de 1672 sur la rive droite de la Charente, le fort Vasou pouvait accueillir plusieurs centaines d’hommes et une cinquantaine de canons. En 1757, le fort fut endommagé par les anglais.

+33 5 46 82 64 64

English : Walking tour The walk of Fort Lapointe dit Vasou

Erected from 1672 on the right bank of the Charente, Fort Vasou could accommodate several hundred men and about fifty cannons. In 1757, the fort was damaged by the English.

Deutsch : Wanderung durch die Stadt Der Spaziergang von Fort Lapointe, genannt Vasou

Das ab 1672 am rechten Ufer der Charente errichtete Fort Vasou konnte mehrere hundert Männer und etwa fünfzig Kanonen aufnehmen. Im Jahr 1757 wurde das Fort von den Engländern beschädigt.

Italiano :

Eretto a partire dal 1672 sulla riva destra della Charente, Fort Vasou poteva ospitare diverse centinaia di uomini e una cinquantina di cannoni. Nel 1757, il forte fu danneggiato dagli inglesi.

Español :

Erigido a partir de 1672 en la orilla derecha de la Charente, Fort Vasou podía albergar a varios centenares de hombres y unos cincuenta cañones. En 1757, el fuerte fue dañado por los ingleses.

